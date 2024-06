SPÖ befragt Mitglieder über Koalitionsvorlieben und Parteihaus-Patron

Die SPÖ Burgenland hat nach der EU-Wahl am kommenden Sonntag (für die sie nach dem Tohuwabohu um den Listenplatz für Norbert Darabos erstmals keinen Kandidaten nominiert hat) jedenfalls etwas zu feiern. Unabhängig vom Ausgang der Wahl. Drei Tage später wird in Bad Sauerbrunn "60 Jahre rote Landeshauptmänner" zelebriert. Seit Hans Bögl am 12. Juni 1964 zum Landeshauptmann gewählt wurde, behauptet die SPÖ die Spitzenposition im Land.