Burgenland: Personalentscheidungen geben Rätsel auf

Mit einer kleinen Einschränkung allerdings. Denn im Zuge der de facto seit 2018 schwelenden Konflikte um die Leitung des Gerichts hatte LH Hans Peter Doskozil , damals noch Landesrat, bei allen amtierenden Verwaltungsrichtern Zweifel an deren Eignung fürs Präsidentenamt angemeldet - also auch bei Giefing.

Diese Personalie verwirrt: In der jüngsten Landtagssitzung im Mai wurde en bloc eine "Sammelgesetzesnovelle" (so ÖVP-Mandatar Thomas Steiner in der Debatte) beschlossen, in der auch eine Änderung des Objektivierungsgesetzes enthalten ist.

Landesamtsdirektor und Stellvertreter (derzeit Ronald Reiter und Marlies Stubits) sind nun "für die Dauer der Funktionsperiode der Landesregierung zu bestellen". Für Steiner ein Schlag gegen die Unabhängigkeit des "Berufsbeamtentums".