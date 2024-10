Kassasturz nach der Wahl: Aktuell klafft 14 Milliarden-Loch im Budget

Die künftige Bundesregierung, wie auch immer sie zusammengesetzt sein wird, hat einen denkbar schweren Start. Es herrscht gähnende Leere in der Staatskasse.

Schon im Wahlkampf waren die Warnungen vor einem absehbar riesigen Budgetloch nicht zu überhören. Ständig mussten die Prognosen für das Wirtschaftswachstum zurückgenommen werden. Entgegen allen Planungen bei der Budgeterstellung für 2024 schrumpft Österreichs Wirtschaft heuer zum zweiten Mal in Folge.

Fiskalratspräsident Christoph Badelt wurde konkreter. Er nannte ein Defizit für 2024 von 3,4 Prozent und ein Sparerfordernis von jährlich rund 2,5 Milliarden Euro über vier Jahre – also zehn Milliarden in Summe. Gar nicht lustig werde der Job des nächsten Finanzministers, sagte Badelt bereits im Sommer. Dafür wurde er kritisiert – nicht zuletzt seitens des Finanzministeriums.

Gedankenübertragung oder nicht? Auch das Finanzministerium hat am Donnerstagnachmittag seine Defizitprognose von ursprünglich 2,7 und später 2,9 Prozent auf nunmehr 3,3 Prozent drastisch nach unten revidiert. Heute, Freitag folgen die Experten von WIFO und IHS mit ihren neuen Prognosen für 2024/2025. Und auch die Neos schlagen Alarm. Die Pinken wollen in die nächste Regierung und haben daher größtes Interesse an einem Kassasturz.