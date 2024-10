Norbert Hofer wird FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl

Mit einer Überraschung endete am Donnerstagabend die Landesparteivorstandssitzung der burgenländischen FPÖ in Pinkafeld: Norbert Hofer, in den vergangenen Jahren Dritter Nationalratspräsident, wurde einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl Ende Jänner gekürt.

Am Freitag werden Hofer und Parteichef Alexander Petschnig in Eisenstadt vor die Medien treten.