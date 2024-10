Nationalratswahl: Das endgültige Endergebnis ist da

Es dauerte allerdings sehr lange, bis die endgültigen Zahlen auf der Homepage des Innenministeriums veröffentlicht werden konnten. Die ÖVP hatte ja gehofft, dass am Ende noch ein Mandat von der FPÖ zu ihr wandern würde. Das war nicht mehr der Fall. Die Prozentzahlen der einzelnen Parteien änderten sich nur marginal.

Mit der Auszählung aller Wahlkarten liegt das Endergebnis der Nationalratswahl am 29. September vor.

Das Endergebnis im Detail

Demnach hat die FPÖ mit 28,8 Prozent die Wahl gewonnen . Das ist ein Plus von 12,6 Prozentpunkten .

die . Das ist ein . Die ÖVP landete mit 26,3 Prozent (minus 11,2) auf dem zweiten Platz.

landete mit (minus 11,2) auf dem zweiten Platz. Die SPÖ liegt mit 21,1 Prozent gleichauf wie 2019.

liegt mit gleichauf wie 2019. Die Neos schafften 9,1 Prozent ,

schafften , die Grünen 8,2 Prozent.

Damit werden die Freiheitlichen ab dem 24. Oktober mit 57 Abgeordneten (plus 26) im Parlament vertreten sein, die ÖVP mit 51 (minus 20), die SPÖ mit 41 (plus 1), die Neos mit 18 (plus 3) und die Grünen mit 16 (minus 10).

Die Wahlbeteiligung war mit 77,7 Prozent diesmal sehr hoch.