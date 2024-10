Wieder eine Donnerstagsdemo? Die hatten ihren Ursprung im Jahr 2000. Bei der Wahl 1999 belegte die SPÖ Platz 1, während die FPÖ erstmals die ÖVP überholte und auf Platz zwei landete. Am Ende der Verhandlungen machte die Zweitplatzierte FPÖ Wolfgang Schüssel von der drittplatzierten ÖVP zum Bundeskanzler. Sofort gingen einige Hundert Aktivisten unter dem Motto „Widerstand gegen Schwarz-Blau, gegen Rassismus und Sozialabbau“ auf die Straße. Am 19. Februar 2000 nahmen sogar mehr als 200.000 Menschen an einer Großkundgebung teil, die wöchentlichen Donnerstagsdemos begannen wenige Tage später mit anfangs über 10.000 Teilnehmern.