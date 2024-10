FPÖ-Vizechefin kontert Nehammer: "Das können nur die echten Rechten"

Österreich und Italien

Salvinis Lega ist Juniorpartnerin in der italienischen Regierung, die von der rechtspopulistischen Fratelli d'Italia (FdI) Melonis angeführt wird. Nehammer hatte am Samstag in sozialen Medien ein Foto mit Meloni veröffentlicht, das die beiden offenbar bei einem Abendessen in Rom zeigt. Der ÖVP-Chef berichtete, dass ihn eine "Freundschaft" mit seiner italienischen Amtskollegin verbinde.