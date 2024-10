Nach Hofer-Wechsel: Macht FPÖ-Chef Kickl den Nationalratspräsidenten?

Der FPÖ steht nach ihrem Sieg bei der Nationalratswahl - hält man zumindest an der bisherigen Praxis fest - auch die Besetzung des Nationalratspräsidenten oder der -präsidentin zu. Fix ist, dass Norbert Hofer nach seiner Designierung als Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Burgenland nicht im Präsidium verbleiben wird. Als aussichtsreichste Kandidatinnen und Kandidaten werden der blaue Volksanwalt Walter Rosenkranz , Susanne Fürst und Klubdirektor Norbert Nemeth gehandelt.

Die Nationalratswahl am 29. September hat auch das Kräfteverhältnis im Nationalrat maßgeblich verschoben. Als zuletzt stärkste Fraktion stellte die ÖVP mit Wolfgang Sobotka den Nationalratspräsidenten, der sich nun zurückzieht. Dritter Nationalratspräsident war Hofer, der sich mit seinem Wechsel ins Burgenland aus dem Rennen genommen hat. Ein möglicher FPÖ-Nationalratspräsident bräuchte noch immer eine Mehrheit. Dass die Blauen künftig die Parlamentsspitze besetzen, haben zuletzt die Grünen infrage gestellt.

Frist bis 24. Oktober

Feststehen müssen die Kandidatinnen oder die Kandidaten für das dreiköpfige Präsidium vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrats am 24. Oktober. Kickl hatte laut APA-Informationen zuletzt im Parteivorstand klar gemacht, dass seinen Vorschlag erst kurz davor, wahrscheinlich in der Klubsitzung, machen will. Schwierig ist die Wahl auch, da eine Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen längst nicht als gegeben gilt und es dann noch Personalrochaden geben könnte.