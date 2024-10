Erstes Treffen zwischen Nehammer und Babler am Dienstag

Beide Parteichefs sind am Montag - nach Herbert Kickl , Chef des Wahlsiegers FPÖ - bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gesprächen geladen.

Schon vor dem offiziellen Auftrag zur Regierungsbildung treffen sich die Parteispitzen, um das weitere Vorgehen nach der Nationalratswahl zu besprechen. So ist für Dienstag ein Gespräch zwischen ÖVP-Obmann Karl Nehammer und Andreas Babler von der SPÖ geplant, berichteten zuerst Krone und oe24.at.

Die ÖVP bestätigte den Termin gegenüber APA und KURIER. Es handle sich um einen informellen Austausch nach der Wahl und ein "Kennenlernen". Zuerst sei aber Bundespräsident Van der Bellen am Zug, bleibt die ÖVP bei ihrer Linie. Um konkrete Inhalte soll es beim Gespräch mit Babler dem Vernehmen nach noch nicht gehen.

Babler hatte erst am Freitag Kickl zu sich in die Hofburg geladen, den offiziellen Auftrag zur Regierungsbildung gab es noch nicht. Am Montag sind dann Nehammer und Babler geladen. Tags darauf wollen die beiden Parteichefs im Bundeskanzleramt miteinander reden, hieß es.