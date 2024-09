Nur Platz 3: Warum Babler dennoch SPÖ-Chef bleiben soll

Die SPÖ als Stadtpartei.

Mindestens ebenso spannend wie die Frage des Parteivorsitzes ist die, wie es zu dem Ergebnis kommen konnte. Denn hier zeigt sich: Die Ergebnisse der SPÖ sind von Bundesland zu Bundesland auffallend verschieden:

So fährt die SPÖ die höchsten Zugewinne in Wien (+2,78 %) und Tirol (+2,26 %) ein, verzeichnet aber vergleichbar hohe Verluste in Kärnten und dem Burgenland. Dabei zeigt sich ein relativ klares Bild: Die SPÖ konnte teilweise stark in den Innenstädten, insbesondere in den inneren Wiener Bezirken, dazugewinnen. Dabei hat sie laut der Wählerstromanalyse von Foresight im Vergleich zu 2019 die Grünen teilweise abgeräumt.

148.000 Personen, respektive 14 Prozent ihrer Wähler, konnte die SPÖ von den Grünen dazugewinnen. Gleichzeitig verlor sie 180.000 Stimmen an die Nichtwähler und 65.000 an die FPÖ. Hohe Verluste verzeichnete die SPÖ in industrielastigen Bezirken wie Bruck-Mürzzuschlag (-4,47 %), den kleineren Arbeiterstädten oder den Wiener Flächenbezirken Favoriten und Simmering.

In Traiskirchen, wo Babler Bürgermeister ist, legte die SPÖ stark um acht Prozentpunkte zu. Prinzipiell dürfte es so sein, dass Babler vor allem im städtischen, akademisch geprägten Milieu stark mobilisieren konnte – während die SPÖ im ländlichen Bereich und in der Arbeiterschaft noch einmal Wähler verloren hat.