Michael Ludwig: Der Kapitän auf rauer See

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig setzt in der Außenwirkung auf Besonnenheit. Während der Coronapandemie traf er Entscheidungen nur mit Expertinnen und Experten. Im Gegensatz zu seinem – nie um einen Aufreger-Sager verlegenen – Vorgänger Michael Häupl, gefällt sich Ludwig seither in der Rolle des ruhigen Kapitäns auf stürmischer See.