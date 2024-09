Wien: Die Bundeshauptstadt als letzte rote Hochburg

Den 3er knackte man in der ersten Hochrechnung um kurz vor 19 Uhr auch. Später lag man mit 29,9 Prozent nur hauchdünn darunter. „Unser Ziel muss eine sozialdemokratische Regierungsbeteiligung sein. Aber nicht um jeden Preis“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig in einer ersten Reaktion. "Dazu gehört: der Kampf gegen Arbeitslosigkeit, die Stärkung des Wirtschaftsstandorts, die Sicherung des Gesundheitswesens und der Pensionen sowie der Einsatz für den Klimaschutz."

Bei der NR-Wahl 2017, also zwei Jahre zuvor, erreichte die Wiener FPÖ ebenfalls 21 Prozent. FPÖ-Chef Dominik Nepp zeigte sich kämpferisch. „Mit dem heutigen Tag beginnt auch der Wien-Wahlkampf“, ließ er auf X (vormals Twitter) verlauten. Dass man an der bisherigen Linie nichts ändern wird, transportierte er gleich mit: „Die Endabrechnung wird Ludwig im Herbst 2025 erhalten, wenn er als Räuber Rathausplatz und Schutzpatron der illegalen und kriminellen Asylanten als Bürgermeister abgewählt wird.“

„Klar ist: Wir alle hätten uns ein stärkeres Votum für Klimaschutz gewünscht. Klar ist aber auch: Wien ist anders. Und auch die Mehrheiten in Wien sind andere als in Österreich. In Wien sind die Freiheitlichen meilenweit weg von Platz 1 - zum Glück“, erklärte das Obleute-Team der Wiener Grünen, Judith Pühringer und Peter Kraus.

„Wir freuen uns über das beste Ergebnis bei einer Nationalratswahl und haben bei jeder Nationalratswahl seit der Gründung zugelegt. Heute gibt es zwei Wahlsieger und wir sind einer davon. Der Reformkurs von Neos ist bestätigt, die Entscheidung lautet jetzt Ibiza 2.0 oder Reformkoalition. In Wien haben wir ebenfalls zugelegt, das ist eine Bestätigung, dass unsere Arbeit gesehen wird und wir der Reformmotor in Wien sind. Das wollen wir auch in der Bundesregierung sein“.

Die Grünen waren 2019 mit 20,69 Prozent drittstärkste Kraft in Wien und erreichten damals ihr Rekordergebnis. Am Sonntag mussten sie massive Verluste hinnehmen. Sie konnten nur 12 Prozent der Wählerinnen und Wähler für sich überzeugen – und landeten damit auf Platz 4, allerdings noch immer vor den Neos.

Auf das Wahlergebnis wirkte sich das leicht positiv aus. Lag man 2019 bei 9,86 Prozent, fuhren die Pinken jetzt 11,1 Prozent der Stimmen ein. "Heute gibt es zwei Wahlsieger und wir sind einer davon", erklärte Wiederkehr. Der Reformkurs der Neos sei bestätigt, "die Entscheidung lautet jetzt Ibiza 2.0 oder Reformkoalition." Man wolle in der Bundesregierung ein "Reformmotor" wie in Wien sein.

Die Neos sind in Wien Koalitionspartner der SPÖ, stellen mit Christoph Wiederkehr den Vizebürgermeister und haben eine dementsprechend hohe Präsenz. Zuständig sind sie zudem für die derzeit am meisten umstrittenen Themen Bildung und Migration.

"Die Grünen haben in der Bundesregierung in vielen Krisensituationen in den letzten Jahren Verantwortung übernommen, vor diesem Hintergrund ist das ein respektables Ergebnis. Klar ist: Wir alle hätten uns ein stärkeres Votum für Klimaschutz und Naturschutz gewünscht.Klar ist aber auch: Wien ist anders.

Und auch die Mehrheiten in Wien sind andere als in Österreich. In Wien sind die Freiheitlichen meilenweit weg von Platz 1 - zum Glück - und die Grünen liegen vor den Neos", so Judith Pühringer und Peter Kraus, die gemeinsam die Doppelspitze der Wiener Grünen bilden.