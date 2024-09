Eines kann man Andreas Babler schwerlich vorhalten: Dass er im Wahlkampf nicht alles gegeben hat. Bis zuletzt, also bis einen Tag vor dem Wahlsonntag, war der Bürgermeister von Traiskirchen unterwegs, um für sich als Bundeskanzler zu werben. Und auch beim offiziellen Wahlkampfabschluss am Wiener Viktor-Adler-Markt tat der neu gewählte Vorsitzende, was er in Dutzenden Auftritten gemacht hat: Er redete sich in einen Furor und erinnerte in der ihm eigenen Art an die Kern-Themen, für die er politisch stehen will, nämlich: für Kinderrechte, für die Gleichstellung von Mann und Frau, für sichere Pensionen und dafür, dass Vermögens- und Reichensteuern kommen.