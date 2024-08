Linzer Lügen-Affäre - eine Chronologie des Sturzes von Klaus Luger

Luger lässt die regionale Tageszeitung mit einer Antwort auf später vertrösten, geht selbst am Dienstag um 17 Uhr in die Offensive. In einer schriftlichen Stellungnahme räumt er ein, die Unterlagen selbst weitergegeben zu haben, er bittet reumütig um Entschuldigung. Von Rücktritt ist da keine Rede.

Von außen gibt es sofort Rücktrittsaufforderungen und harsche Kritik, sowohl in Linz als auch überregional.

Klausur in Langenlois

Am Mittwoch ist Herbstklausur der Linzer SPÖ in Langenlois (NÖ). Luger bringt seine Genossen auf Linie. Zwar soll intern hart und heftig diskutiert worden sein, Luger schafft es allerdings, dass ihm die 31 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, allesamt Gemeinderäte bzw. SPÖ-Funktionäre aus Linz, einstimmig das Vertrauen aussprechen.

Damit geht Luger in einer schriftlichen Stellungnahme an die Öffentlichkeit. SPÖ-Landesgeschäftsführer Florian Koppler spricht angesichts der Flut an weiteren Rücktrittsaufforderungen von einem "Sommertheater" und dass man "die Kirche im Dorf lassen" solle. Von Rücktritt ist keine Rede.

Bablers Flucht nach vorne

Am Donnerstag tagen die Linzer Genossen weiter in Langenlois. Weinlaune kommt beim Weinliebhaber Luger keine auf. Denn SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler will Luger persönlich dazu auffordern, seine Parteifunktionen zurückzulegen. Zu der Causa