SPÖ-Chef Andreas Babler: „Aufgeladen mit ideologischen Kampfbegriffen“

In so einer Diskussion geht es oft um das Verhältnis zwischen Staat und privat. Im Programm der SPÖ finden sich viele Beispiele, wo es um mehr Eingriffe durch den Staat geht. Das reicht von der Zahnbehandlung bis zum 23. Lebensjahr über Vorgaben für Mieten bis zum kostenlosen Klimaticket vor dem 18. Geburtstag. Hat sich der Staat bis jetzt zu sehr zurückgenommen?

Da Sie den Begriff bezüglich einer Vermögenssteuer immer wieder verwenden: Wer sind für Sie die Superreichen?

Wir haben da ein ganz konkretes Modell, wo sichergestellt ist, dass Häuslbauer nicht betroffen sind. Es geht um jenen Bereich, wo die Vermögenskonzentration ist, nämlich bei den obersten zwei Prozent, die Hunderte Millionen oder gar Milliarden schwer sind.

Es geht nicht auch um die Landwirte, die zum Beispiel einen großen Waldbesitz haben?

Sie würden sich wundern, wie viel Zuspruch wir aus der Landwirtschaft haben. Es ist neu, dass die SPÖ ein Agrarprogramm vorgelegt hat, wie man die kleinen und mittleren Bauern schützen kann. Bis zu einer Größe von 150 Hektar sind Landwirte in unserem Modell deshalb auch von der Vermögensbesteuerung ausgenommen.

Die Einführung einer Vermögens- bzw. einer Erbschaftssteuer ist einer Ihrer wichtigsten Punkte. Sie haben sich aber noch nie festgelegt, ob das bei kommenden Koalitionsverhandlungen für die SPÖ eine rote Linie darstellt.

Wichtig ist, dass man weiß, dass das nicht den Mittelstand trifft, dass es auch nicht die kleineren und mittleren Unternehmen trifft. Es sind auch keine Häuslbauer betroffen, das habe ich versprochen. Es trifft nur die großen Villen in bester Immobilienlage. Aber man muss eine Politik auch so ehrlich skizzieren, dass ein Mehr an Leistungen für die Bevölkerung, dass Investitionen im Gesundheitsbereich, dass 4.000 Polizisten mehr auf der Straße oder auch ein Mehr an Pädagogen kostet. Und wir haben dazu eine realistische Gegenfinanzierung aufgestellt. Es ist notwendig, zu sagen, wo man das Geld für all das hernimmt.