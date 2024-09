„Wenn wir kämpfen, gewinnen wir“, stand auf den Schildern, die Sympathisanten und Funktionäre im Festzelt hochhielten. „Und ich bin überzeugt, dass wir heute die Aufholjagd starten!“, rief Babler am Abend ins Zelt. „Ich will am 30. September der Supermarktkassierin in die Augen schauen und sagen können: Es ändert sich etwas in deinem Leben, etwas wird besser!“