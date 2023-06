Babler doch neuer SPÖ-Parteichef, Doskozil verlässt Bundespolitik endgültig

Wie konnte das geschehen? Der Fehler sei bei der Übertragung in eine Excel-Tabelle passiert. Die Listen aus den Wahlurnen seien zusammengeführt und in das System eingespeist worden. Der Fehler sei dabei geschehen: "Das Ergebnis wurde umgedreht", so Grubesa.

Dass es überhaupt zur Neuauszählung heute Nachmittag kam, hängt damit zusammen, dass beim offiziell verkündeten Ergebnis eine Stimme fehlte. Die wurde gefunden und war ungültig. Gleichzeitig wurde aber auch entdeckt, dass die Stimmen falsch zugeordnet wurden.

Doskozil: "Tiefpunkt für die SPÖ"

"Ich hätte heute morgen nicht daran gedacht, hier in dieser Art und Weise und in dieser Rolle vor Ihnen zu stehen", sagte Doskozil bei einer anschließenden Pressekonferenz. "Das ist mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad ein Tiefpunkt für die österreichische Sozialdemokratie", so Doskozil. Er wolle aber klar sagen: "Das Ergebnis ist zur Kenntnis zu nehmen." Das sei unbestritten, so der Landeshauptmann. "Somit möchte ich auch an dieser Stelle Andreas Babler zum Gewinn dieser Wahl und zum Bundesparteivorsitz gratulieren."

Für ihn sei es kein angenehmer Tag und keine angenehme Situation, betonte Doskozil. Doch er wolle auf niemanden mit dem Finger zeigen, denn nun gehe es darum, die Sozialdemokratie wieder aufzurichten, um im kommenden Jahr wieder Wahlen zu gewinnen. "Es wird Häme und Spott geben, das müssen wir uns auch gefallen lassen. Aber es wird auch wieder schönere Zeiten für die Sozialdemokratie geben." Und Doskozil, der sich nun wieder vollends seiner Rolle als Landeshauptmann widmen kann, stellte klar: "Für mich ist das Kapitel Bundespolitik ein für allemal abgeschlossen."

Die aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker: