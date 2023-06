Streit, Intrigen, Pannen: Die Chronik der SPÖ-Tragödie

22. Mai 2023: Bekanntgabe des Ergebnisses der Mitgliederbefragung nach Auswertung der Fragebögen durch die interne Wahlkommission: Doskozil erhielt 33,7 Prozent der Stimmen. Babler holte 31,5 Prozent, Rendi-Wagner 31,4 Prozent. 3,5 Prozent waren gegen alle drei Optionen.

23. Mai 2023: Rendi-Wagner gibt bekannt, dass sie nach ihrer Niederlage bei der Mitgliederbefragung nicht am SPÖ-Parteitag antreten wird. Am gleichen Tag fällt auch der Beschluss, dass die Entscheidung über den Parteivorsitz auf einem außerordentlichen Parteitag fallen wird. Versuche von Babler und der Wiener Landespartei, doch noch eine Stichwahl unter den Mitgliedern durchzuführen, werden vom Parteivorstand abgeblockt.

25. Mai 2023: Rendi-Wagner gibt ihr komplettes Aus aus der Politik bekannt. Die scheidende SPÖ-Chefin kündigt an, auch ihr Mandat im Nationalrat zurückzulegen - spätestens mit Ende Juni.

EU-kritisches Video

31. Mai 2023: Christian Deutsch erklärt - wie erwartet - seinen Rückzug als Bundesgeschäftsführer der SPÖ mit dem außerordentlichen Parteitag am 3. Juni. Gleichzeitig sorgte ein Video aus dem Jahr 2020 mit Äußerungen Bablers zur EU für Aufsehen. Darin bezeichnete der Traiskirchener Bürgermeister die Union etwa als das "aggressivste außenpolitische militärische Bündnis, das es je gegeben hat". Babler verteidigt sich: Seine Formulierung "mag überzogen sein", aber anstatt über "semantische Spitzfindigkeiten" zu diskutieren, "sollten wir besser darüber sprechen, wie wir die EU sozialer und bürgernäher gestalten können".

1. Juni 2023: Letzte Rede von Rendi-Wagner im Nationalrat. Die scheidende SPÖ-Chefin wirbt dabei für Zusammenarbeit aller Parteien. Indirekt spricht sie auch den Führungskonflikt in der eigenen Partei an: "Es braucht ein neues Verständnis von politischer Führungsstärke, das sich nicht nur in der Bewunderung männlicher Machtrituale erschöpft."

3. Juni 2023: Hans-Peter Doskozil wird am Sonderparteitag in Linz mit 53 Prozent der Stimmen vermeintlich zum neuen SPÖ-Vorsitzenden gewählt, Andreas Babler unterliegt mit angeblich 46,8 Prozent.

5. Juni 2023: Zwei Tage später stellt sich dann heraus, dass dem nicht so war. Die Vorsitzende der parteiinternen Wahlkommission, Michaela Grubesa, verkündet am Nachmittag in einer eilig einberufenen Pressekonferenz, dass ein "technischer Fehler" zur Vertauschung der Ergebnisse geführt habe. Der Fehler sei bei der Übertragung in eine Excel-Tabelle passiert. Dadurch wurde das Ergebnis umgedreht. Nicht Doskozil kam auf 53 Prozent der Stimmen, sondern Babler.