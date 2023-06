Nachrichten aus der Bananenrepublik

Wie kaputt kann eine Partei sein? Was sich Montagnachmittag zunächst wie eine satirische Meldung anhörte, ist wahr: Bei der Stimmenauszählung am roten Parteitag in Linz wurde das Ergebnis vertauscht: Nun ist doch Andreas Babler der neue starke Mann in der SPÖ.

➤ Fehler bei Auszählung: Babler doch neuer SPÖ-Parteichef

Seine zündende Rede in Linz und die Unterstützung der Wiener Genossen brachten ihm einen – einigermaßen denkwürdigen, weil auch noch zeitverzögerten – Sieg und dem burgenländischen Landeshauptmann eine doppelt bittere Niederlage.