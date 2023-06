SPÖ: Doch die Giraffe?

Für zwei Tage war Hans Peter Doskozil Parteichef der SPÖ, dann kam man drauf: Bei der Auszählung wurden die Namen vertauscht.

Nein, das ist kein Witz, wie er an dieser Stelle oft gerne gemacht wird. Das ist wirklich wahr. Eine Partei, die den Anspruch stellt, das Land zu regieren, ist nicht in der Lage, eine Abstimmung bei einem Parteitag unfallfrei über die Bühne zu bringen. Jede Klassensprecherwahl in Österreich wird professioneller abgehalten.

➤ Fehler bei Auszählung: Babler doch neuer SPÖ-Parteichef