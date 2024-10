Er habe von Anfang an gewusst, dass es diesmal knapp werden könnte, sagte ein gefasster Berlakovich in einer ersten Reaktion zum KURIER. Enttäuscht sei er nicht, sondern dankbar, "dass ich die Burgenländerinnen und Burgenländer in den vergangenen elf Jahren im Nationalrat vertreten durfte".

Dennoch bleibt aus Sicht des Südburgenlandes ein bitterer Beigeschmack: Denn die ÖVP hat im Wahlkreis Süd, in dem Berlakovich Spitzenkandidat war, 29,8 Prozent der Stimmen erreicht und damit auch die landesweit siegreiche FPÖ überholt; im Landesnorden kam die ÖVP "nur" auf 27,4 Prozent der Stimmen und den zweiten Platz.