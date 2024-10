Norbert Hofer will Landeshauptmann werden

Wird das Burgenland zu Kärnten, wo einst Jörg Haider ein rotes Land blau werden ließ? Norbert Hofer glaubt daran. Wie der KURIER schon am Donnerstag berichtete, kehrt der frühere Bundesparteichef und jetzige 3. Nationalratspräsident politisch in seine Heimat zurück.

Es sei seine "Herzensentscheidung" gewesen, die Spitzenkandidatur für die burgenländische Landtagswahl im kommenden Jänner zu übernehmen, sagte der 53-Jährige am Freitagvormittag im FPÖ-Klub des Eisenstädter Landhauses. An seiner Seite Landesparteichef Alexander Petschnig, der am Sonntag wie Hofer ein Nationalratsmandat erobert hat, und Klubobmann Hans Tschürtz, der bei der letzten Wahl 2020 blauer Spitzenkandidat war.