Bundesweite Maskenpflicht "kann früher kommen, als manche glauben"

In Oberösterreich muss überall im öffentlichen Raum wieder Maske getragen werden, in Salzburg in manchen Amtsgebäuden, in Kärnten ab 21 Uhr in einzelnen Gemeinden an öffentlichen Plätzen. Im Burgenland gibt es in Spitälern spezielle Vorschriften und in der Steiermark wird lediglich empfohlen, in Lebensmittelläden Masken zu tragen.

Diesen "Fleckerlteppich" an Regelungen kritisieren einige Mediziner, darunter Bio-Ethikerin Christiane Druml, die auch in der Corona-Taskforce der Regierung sitzt. Es brauche "klare Entscheidungen und klare Regeln", sagt Druml am Freitag im Ö1-Morgenjournal.

Die Regierung bereitet gerade ein Ampel-System für die Bezirke vor. Je nachdem, wie die Corona-Lage ist, soll es individuell Regeln geben. Druml empfiehlt aber, dass der Bund schon jetzt wieder einheitliche Regeln vorgibt - also eine generelle Maskenpflicht, etwa in Lebensmittelgeschäften und auf Märkten.

In den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Maske noch immer Pflicht, weil aber auch da die Disziplin nachlässt, drohen in den ÖBB und in der Westbahn, aber auch in Öffis in Graz und Kärnten nun Strafen zwischen 40 und 50 Euro. Die Wiener Linien strafen bereits.