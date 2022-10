Selenskij: "Russland hat keine Chance"

Moskau hat die Festnahme zweier Russen auf Ersuchen der USA in Italien und Deutschland wegen angeblicher Umgehung von Sanktionen und illegalen Verkaufs von US-Technologie an russische RĂŒstungsfirmen verurteilt. "Wir sind kategorisch dagegen und verurteilen die Praxis solcher Verhaftungen russischer StaatsbĂŒrger", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute. Moskau werde "alles Mögliche" tun, um die Betroffenen zu verteidigen. Moskau hatte am Donnerstag die Verhaftung von Artjom Uss in Italien bestĂ€tigt. Der Sohn des Gouverneurs der sibirischen Region Krasnojarsk war auf Ersuchen Washingtons am Montag am MailĂ€nder Flughafen Malpensa verhaftet worden. "Unsere diplomatischen Vertretungen werden sich selbstverstĂ€ndlich am Schutz der Interessen dieses russischen BĂŒrgers beteiligen", sagte Peskow.

Am Mittwoch hatte die US-Justiz rund ein dutzend Menschen vorgeworfen, US-Technologien an Russland verkauft zu haben, von denen einige laut Washington im Krieg in der Ukraine zum Einsatz kamen. Ein weiterer russischer VerdÀchtiger in dem Fall, Juri Urechow, war laut Washington am Montag in Deutschland festgenommen worden. Das US-Justizministerium will die Auslieferung der beiden MÀnner an die USA beantragen.

Moskau und Washington verhandeln derzeit ĂŒber einen Austausch von Gefangenen, darunter US-Basketballspielerin Brittney Griner, die in Russland wegen Drogenhandels zu neun Jahren Haft verurteilt worden war.