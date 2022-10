Russland bereitet sich auf einen ukrainischen Großangriff in der Region Cherson vor und ruft die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. Nachrichtenagenturen zufolge zieht sich auch die pro-russische Verwaltung aus der südukrainischen Stadt zurück.

Rund 50.000 bis 60.000 Menschen sollten an das Ostufer des Flusses Dnipro oder nach Russland gebracht werden, kündigte der von Russland eingesetzte Verwalter Wladimir Saldo am Mittwoch laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass an. Die Evakuierung werde voraussichtlich etwa sechs Tage dauern.

Sein Stellvertreter Kirill Stremoussow forderte die Zivilbevölkerung ebenfalls über den Messengerdienst Telegram zum Verlassen der gleichnamigen Regionalhauptstadt Cherson auf.

