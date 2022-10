Selenskij: Griff zu iranischen Drohnen Bankrott des Kremls

Der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskij hat den Einsatz iranischer Drohnen durch Russland eine BankrotterklĂ€rung genannt. "Der russische Hilferuf an den Iran ist die Anerkennung des militĂ€rischen und politischen Bankrotts durch den Kreml", sagte er in seiner Videoansprache am Abend. Moskau habe jahrzehntelang Milliarden Dollar in seinen militĂ€risch-industriellen Komplex gesteckt, doch schließlich mĂŒsse es auf "ziemlich einfache Drohnen und Raketen" aus Teheran setzen.

Der Beschuss der Ukraine mit ganzen SchwÀrmen dieser Drohnen mache den Russen vielleicht taktisch Hoffnung. "Strategisch wird es ihnen ohnehin nicht helfen", meinte Selenskyj. Der PrÀsident dankte allen Angehörigen der ukrainischen Luftverteidigung, die in den vergangenen Tagen Raketen und Drohnen aus Russland abgeschossen hÀtten. Er lobte dabei auch das von Deutschland gelieferte Luftabwehrsystem Iris-T: "Das ist wirklich ein sehr effektives System."