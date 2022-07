Wie der Iran trotz Sanktionen zur Drohnenmacht wurde

Auch wenn noch völlig unklar ist, ob der Iran tatsächlich Hunderte solcher Drohnen an Russland liefern könnte – das Land, das seit Jahrzehnten mit Sanktionen belegt ist, hat früh begonnen, sie selbstständig herzustellen.

Bereits im Ersten Golfkrieg gegen den Irak – in den 80er-Jahren – begannen die Iranischen Revolutionsgarden damit, an Aufklärungsdrohnen zu forschen. Auch wegen der Sanktionen war es Teheran nicht möglich, die Prototypen im Krieg einzusetzen – es mangelte an wichtigen Teilen.

Doch der Iran führte sein Entwicklungsprogramm weiter fort. Mehrere Unternehmen wurden fusioniert, Universitäten – vor allem die Technische Universität Sharif – arbeiteten mit Hochdruck an Lösungen. Immer wieder stürzten westliche Drohnen über dem Iran ab, deren Wracks sich für die Forscher als hilfreich erwiesen.