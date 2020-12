Der bedrohliche Vormarsch der Roboter-Krieger

Ein ferngesteuertes Maschinengewehr, das aus einem abgestellten Auto schießt, welches kurze Zeit später per Fernzündung in die Luft fliegt. Der iranische Atomwissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh hatte vergangene Woche keine Überlebenschance, als er seine Schwiegereltern in einem Vorort von Teheran besuchen wollte. So lautet zumindest die Version der iranischen Revolutionsgarden, die mittlerweile als die wahrscheinlichste gilt.

Die Schüsse des Maschinengewehrs trafen ihn, zusätzlich feuerte ein Killerkommando von zwölf Bewaffneten auf den Chef des iranischen Atomprogramms.

Viel wurde spekuliert, auf welche Weise Fakhrizadeh zu Tode gekommen sein könnte: Von Drohnen bis hin zu einem unsichtbaren Klebstoff, der ein Signal an eine Rakete aussendet, welche in dem Moment einschlägt, an dem Fakhrizadehs Konvoi einen gewissen Punkt passiert.