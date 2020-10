Drohnen für Lukaschenko: Gegner fürchten Überwachung auf EU-Kosten

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verkündete am 15. September, dass die Union die Wahlen in Belarus vom 9. August nicht anerkennt.

Am Tag danach kamen in Minsk 15 Drohnen vom Typ DJI Mavic Air2 an. Stolz verkündete das staatliche Komitee für Kriminaltechnik die Anschaffung. „Jede Drohne ist mit einer Kamera ausgestattet, die hochauflösende Fotos machen kann.“ Dies solle bei der Untersuchung von Strafsachen hilfreich sein, heißt es weiter.

Der schwere Verdacht der belarussischen Opposition: Die EU finanziert und erleichtert die Überwachung – auch von Oppositionellen. Mit den Video- und Standbildern aus den Drohnenkameras könnten die immer noch regelmäßig stattfindenden Proteste abgelichtet, die Gesichter ausgewertet und die Identitäten der Protestierenden ausgeforscht werden.