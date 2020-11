Eine Ermordung, die den Terror stärkt

Offiziell hüllt sich das Land in Schweigen, doch das ist man von nahezu allen israelischen Operationen gewöhnt. Ebenso die Vergeltungsrufe auf iranischer Seite: Aus den Reihen der Revolutionsgarden melden sich einige Generäle, die zu Racheaktionen aufrufen, „Unsere Feinde wissen, dass kein Verbrechen im Iran unbeantwortet und unbestraft bleiben wird“, sagte Verteidigungsminister Amir Hatami bei Fachrisadehs Begräbnis am Montag.

Dass auf diese Drohungen tatsächlich konventionelle Militärschläge gegen Israel folgen, ist absolut unwahrscheinlich. Zu unterlegen sind die iranischen Streitkräfte, zu sehr zerren bereits jetzt Wirtschafts- und Corona-Krise an der fragilen Stabilität des Landes. Zudem ist die Ratlosigkeit in Teheran groß: Mit dem tödlichen Attentat auf Qassem Suleimani Anfang 2020, dem Anschlag auf die Atomanlage Natanz im Juli und nun Fachrisadehs Ermordung zeigt sich, dass das iranische Sicherheitsnetz massive Löcher bekommen haben muss.

Das Justizministerium in Teheran hat am Montag den Startschuss für eine Verhaftungswelle gegeben, das Misstrauen in den Institutionen nimmt zu. Ein weiteres Indiz dafür, dass es nur beim Säbelrasseln in Richtung Israel bleiben wird.