Österreich drängt auf weltweites Verbot von Killerrobotern

90 Prozent der Opfer sind Zivilisten

Nach internationalem humanitären Recht ist es verboten, in besiedeltem Gebiet Fliegerbomben, Artilleriegranaten, Raketen und andere Explosivwaffen mit flächendeckender Wirkung einzusetzen; gemacht wird es trotzdem, egal, ob in Syrien, im Irak, Jemen oder in der Ukraine. 90 Prozent der Opfer solcher Angriffe sind Statistiken zufolge Zivilisten. Dabei wird auch die Infrastruktur, also Häuser, Schulen, Spitäler, Wasser- und Stromversorgung zerstört.

Die Bilder von Aleppo sind einem noch im Gedächtnis. Von der syrischen Stadt, in der vor dem Krieg rund 1,6 Millionen Menschen lebten, blieben nur Ruinen, in denen ein Überleben unmöglich wurde. Blieb also nur die Flucht.