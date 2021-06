Drohne jagte erstmals selbstständig Menschen

Die Offensive ist gescheitert, die Truppen am Rückzug. Plötzlich taucht am Himmel eine Drohne auf, erkennt die Soldaten, jagt sie. Und das selbstständig. Ohne, dass sie jemand steuert. So lautet ein UN-Bericht, der sich mit der Situation in Libyen beschäftigt. Geschehen sein soll dies im März 2020, als sich die Truppen von General Khalifa Haftar auf dem Rückzug von der libyschen Hauptstadt Tripolis befanden.

Ob es Opfer gab, ist nicht bekannt. Es wäre das erste Mal gewesen, dass eine Drohne autonom, also auf sich allein gestellt, Menschen erfasst und verfolgt.