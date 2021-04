Österreichische Drohne soll Schlepper in Nordmazedonien stoppen

„Die Flüchtlinge legen entweder Bretter unter die Güterwaggons oder verstecken sich in oder auf den Containern. Was aufgrund des Starkstroms enorm gefährlich ist“, erklärt ein österreichischer Polizist, der in Nordmazedonien im bilateralen Einsatz steht. Insgesamt 15 rot-weiß-rote Beamte versehen hier Dienst und unterstützen ihre Kollegen vor Ort bei Patrouillen, Kontrollen an Fahrzeugen oder der Überwachung mit einer Wärmebildkamera.

Bald soll dieses Kontingent aufgestockt werden. „Die Polizisten leisten einen großen Beitrag zum Grenzschutz und im Kampf gegen illegale Migration in Nordmazedonien und schützen damit auch unsere eigene Grenze. Mit zehn zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten und einer Drohne wollen wir vor allem unseren Einsatz zur Schleppereibekämpfung massiv verstärken“, sagt Innenminister Karl Nehammer.

Das Drohnenprojekt habe sich bereits an der Österreichischen Grenze bewährt. Der Pilotversuch in Österreich ist abgeschlossen. Mit den Erkenntnissen werden neue Drohnen beschafft. Bis zum Sommer sollen so 23 Drohnen im Einsatz für das Innenministerium stehen, bis zum Jahr 2023 insgesamt 90.