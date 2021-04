„Wichtig ist, dass wir hier an der Grenze präsent sind“, erklärt Mladen Matovinović. „Wenn sie uns sehen, drehen die meisten um.“ Auch die Gruppe, die vor einer Stunde angekündigt wurde, wagt heute keinen Schritt weiter.

Die kroatische Polizei ist an der Grenze zu BiH in eine Art Zwickmühle geraten: Vor ihren Augen, rund um Bihać, warten Tausende auf Einlass in die Europäische Union. Hinter ihrem Rücken erwarten namhafte Politiker von Brüssel bis Zagreb, dass die EU-Außengrenze möglichst undurchlässig bleibt. Nicht zuletzt will Kroatien bald Teil des Schengenraums werden.

Seit Jahren gibt es Kritik von Hilfsorganisationen, dass die Polizisten an der Grenze die Menschenrechte mit den Füßen treten. Vor wenigen Tagen berichtete der britische Guardian wieder einmal von illegalen Pushbacks und misshandelten Flüchtlingen.