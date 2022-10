Ukraine: Warnung vor Sprengung von Staudamm

Die Ukraine habe am Donnerstag erneut russische Raketen und iranische Kamikazedrohnen abgefangen. "Leider schie├čen wir noch nicht alle ab. Es gibt auch Treffer, es gibt Zerst├Ârung", sagte Selenskyj. "Aber wir werden alles tun, um unseren Luftraum vollst├Ąndig zu sch├╝tzen."

In einer Videoansprache beim EU-Gipfel hatte Selenskyj davor gewarnt, dass das Nachbarland auch den riesigen Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka in die Luft sprengen k├Ânne. Russland bereite ein "gro├č angelegtes Desaster im S├╝den der Ukraine" vor. Der Damm halte 18 Millionen Kubikmeter Wasser zur├╝ck. Wenn Russland den Damm sprenge, w├╝rden mehr als 80 Siedlungen, einschlie├člich der Stadt Cherson, rasch ├╝berflutet. Hunderttausende Menschen w├Ąren betroffen, die Wasserversorgung gro├čer Teile der S├╝dukraine k├Ânnte zerst├Ârt werden. Au├čerdem w├╝rde ein derartiger russischer "Terrorangriff" dem Atomkraftwerk Saporischschja das K├╝hlwasser entziehen, da dieses aus dem Reservoir aus Kachowka stamme.

Migrationswelle provoziert

Russland provoziere eine neue Migrationswelle von Ukrainern, die in die EU fliehen, sagte Selenskyj weiters. Die russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine sollten viele seiner Landsleute in die Flucht treiben. In seiner Ansprache forderte Selenskyj weitere EU-Sanktionen gegen Russland, aber auch den Drohnen-Lieferanten Iran "f├╝r die Zusammenarbeit mit dem Terrorstaat". Dem Iran m├╝sse "jede M├Âglichkeit oder auch nur der Wunsch genommen werden, solche Drohnen an irgendjemanden zu liefern".

Bundeskanzler Karl Nehammer (├ľVP) nahm die Warnungen des ukrainischen Pr├Ąsidenten vor weiteren Angriffen auf zivile Infrastruktur zum Anlass, den Einsatz f├╝r einen Frieden zu bekr├Ąftigen. "Das ist der Grund, warum ├ľsterreich sich immer wieder daf├╝r einsetzt, dass ein Waffenstillstand her muss", sagte Nehammer in der Nacht auf Freitag am Rande des EU-Gipfels in Br├╝ssel. Zugleich sei die ├Âsterreichische Position "klar in den Sanktionen" und zeige auch eine "klare Kante gegen den Angriffskrieg der Russischen F├Âderation".