Russland-Sanktionen wirken - wenn auch sehr unterschiedlich

Die EBRD sei in diesem Kontext einer der größten Geldgeber der Ukraine - 1 Mrd. Euro wurden dem Land zugesagt, von insgesamt 11 Mrd. Euro, die die EBRD heuer vergeben hat. "Wir bemühen uns, dass die Lichter weiter brennen", so Javorcik. Die auf Finanzierungen in Osteuropa und Zentralasien fokussierte europäische Entwicklungsbank EBRD sei schon vor dem Krieg größter institutioneller Investor in der Ukraine gewesen und habe vorwiegend die Privatwirtschaft finanziert. "Wir kennen uns in dem Land aus", so die Ökonomin. "Wir hoffen, dass wir unser Geld zurückbekommen".

Rasche Wiederherstellung der Ukraine

Anfangs habe sich die Diskussion um den langfristigen Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg gedreht, nun sei klar, dass es um eine "rasche Wiederherstellung" gehe, um den Erhalt der Funktionsfähigkeit des Landes. "Wir konzentrieren uns auf das, was heute gebraucht wird", beschreibt es Javorcik. Und dabei könne es nicht nur um Sachwerte gehen - die Menschen seien die Voraussetzung, dass die Ukraine wieder auf die Beine kommt. "Wir wollen dazu beitragen, dass stabile makroökonomische Bedingungen möglich sind. Das Humankapital wird entscheidend für den künftigen Wiederaufbau des Landes und die Vermeidung einer weiteren Flüchtlingswelle wird helfen, dieses zu erhalten".

In den Prognosen der EBRD steht für die Ukraine für 2023 ein Wachstum von acht Prozent. In so einer Krise seien Vorhersagen aber nicht belastbar, betont die Chefökonomin der EBRD. Ein Rückblick auf die Finanzkrise von 2008 zeige, dass die damaligen Schnellschätzungen im Nachhinein gesehen weit daneben lagen und nicht einmal eine klare Tendenz der Fehler zu erkennen sei. Prognosen mit so unsicheren Zahlen wie damals und auch jetzt seien "wie eine Autofahrt im Nebel mit Bremsen, die nur mit Verzögerung arbeiten und wo man nicht weiß, ob die Straße in 50 Metern bergauf oder bergab führt", vergleicht Javorcik.