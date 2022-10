Dieter Bohlen: "Diese Sanktionen, das Frieren - das ist doch alles scheiße"

Zu den Sanktionen gegen Russland hat der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Juror ebenfalls eine klare Meinung. Er könne einfach nicht verstehen, dass Russland nun Gas für mehr Geld nach Asien verkauft und der Rubel steigt, während der Euro fällt. Der Musiker hätte es besser gefunden, wenn man sich statt der verhängten Maßnahmen vernünftig an einen Tisch gesetzt hätte. "Dann bräuchten die Leute nicht diesen ganzen Firlefanz machen", so Dieter Bohlen. "Jetzt müssen wir frieren, jetzt müssen wir dies und das, ist doch alles scheiße", lautet Bohlens Meinung zur aktuellen Lage, was beim Publikum auf Zustimmung stieß.

Hier das Video von Bohlens Grünen-Kritik: