USA fordern UN-Untersuchung der Drohnenangriffe Russlands

Die USA fordern eine UNO-Untersuchung zu den Vorw├╝rfen des Einsatzes iranischer Drohnen durch Russland im Krieg gegen die Ukraine gefordert. ÔÇ×Die UN m├╝ssen jede Verletzung von UN-Sicherheitsratsresolutionen untersuchen und wir d├╝rfen nicht zulassen, dass Russland oder andere die UN am Aus├╝ben ihrer festgeschriebenen Verpflichtungen hindern oder sie bedrohenÔÇť, sagte der stellvertretende US-Botschafter Richard Mills am Freitag bei einer Sitzung des Sicherheitsrates in New York.

Russland: "Emp├Ârend"



Gro├čbritannien, Frankreich und Deutschland hatten zuvor ├Ąhnliche Aufforderungen per Brief an die Vereinten Nationen ├╝bermittelt. Russlands UNO-Botschafter Wassili Nebensja bezeichnete das bei dem Treffen des UNO-Sicherheitsrates als ÔÇ×emp├Ârende SituationÔÇť. Er wies die Vorw├╝rfe des Einsatzes iranischer Drohnen im Krieg gegen die Ukraine erneut zur├╝ck und wiederholte eine Warnung vor einer entsprechenden UNO-Untersuchung. Wenn es dazu k├Ąme, m├╝sse Russland die Zusammenarbeit mit der UNO ├╝berdenken.