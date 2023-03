Ost-Bachmut in russischer Hand + Selenskij-Auftritt bei Oscars gefordert

Das Ministerkomitee des Europarates fordert Russland auf, den kreml-kritischen Oppositionellen Alexej Nawalny sofort freizulassen sowie auch die Urteile des EuropĂ€ischen Gerichtshofs fĂŒr Menschenrechte (EGMR) umzusetzen. Die GeneralsekretĂ€rin des Europarats, Marija Pejčinović Burić, formulierte diese Forderung auch in einem Brief an den russischen Außenminister Sergej Lawrow, wie der Europarat am Freitag in einer Aussendung mitteilte.

Burić erinnerte Moskau an seine völkerrechtlich verbindliche Verpflichtung, alle ausstehenden Urteile des EGMR zu vollstrecken. Dies gelte auch, obwohl Russland nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine am 16. MĂ€rz 2022 aus dem Europarat ausgeschlossen wurde. "Derzeit befinden sich 2.404 FĂ€lle unter der Aufsicht des Ministerkomitees und warten auf die vollstĂ€ndige Umsetzung durch die russischen Behörden", hieß es.

In mehr als tausend FĂ€llen geht es um die Zahlung einer "gerechten EntschĂ€digung". Der ausstehende Betrag belĂ€uft sich auf etwas mehr als zwei Milliarden Euro, einschließlich etwa 1,87 Milliarden Euro im Fall der Zerschlagung des Erdölkonzerns Jukos (Yukos) des Kremlgegners Michail Chodorkowski.

Das Ministerkomitee kritisierte in einer Sitzung, dass Nawalny trotz wiederholter Aufforderungen noch immer nicht freigelassen wurde und hauptsĂ€chlich in Einzelhaft gehalten werde, ohne Zugang zu seinen AnwĂ€lten. Der Oppositionelle war im russischen Wahlkampf im August 2020 Opfer eines Giftanschlags gewesen. Nach einer Behandlung in Deutschland kehrte er im JĂ€nner 2021 nach Moskau zurĂŒck und wurde unmittelbar nach seiner Ankunft am Flughafen festgenommen. Seitdem sitzt er in Haft. Er wirft den russischen Behörden in dem Straflager Folter vor.