Putin-Gelder angelegt? Prozessauftakt gegen Schweizer Banker

2014 wurden bei der Gazprombank in Zürich zwei Konten eröffnet, für die Roldugin als wirtschaftlich Berechtigter angegeben wurde. Medienberichten zufolge sei der Cellist und Dirigent auch Patenonkel einer der Töchter Putins, so die Anklageschrift. Kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wurde er auf die Sanktionsliste der Schweiz gesetzt. Dort heißt es, Roldugin sei in Moskau als "Putins Brieftasche" bekannt.

Angeklagte hätten Kontoführung trotz Verdachts nicht abgeklärt

Über die Konten flossen zweistellige Millionenbeträge. Die Transaktionen und die angegebenen Vermögensverhältnisse seien in keiner Weise als eigenes Vermögen Roldugins plausibel, so die Anklage. Auch andere Hinweise hätten erhebliche Zweifel geweckt, ob der Musiker tatsächlich der wirtschaftlich Berechtigte an den Konten sei, erklärte der Staatsanwalt.

Banken in der Schweiz sind verpflichtet, Geschäftsbeziehungen abzulehnen oder zu beenden, wenn ernsthafte Zweifel an der Identität des Vertragspartners bestehen. Der Anklageschrift zufolge hätten die vier Banker die erforderlichen Abklärungen nicht vorgenommen und die Konten bis im September 2016 weiterlaufen lassen.