RBI: Anteil am Russland-Zahlungsverkehr viel niedriger als 30 Prozent

Nach wie vor prüft die Raiffeisen ihre Optionen für das Geschäft in Russland, zur Debatte steht auch ein Verkauf. Ökonom Stefan Pichler von der Wirtschaftsuniversität Wien (WU-Wien) hält einen Verkauf derzeit aber für sehr unwahrscheinlich. "Ich glaube, dass es nahezu unmöglich ist in der aktuellen Situation, die Bank zu verkaufen," sagte Pichler am Montag im Ö1-Mittagsjournal. Entweder finde die Bank einen Verkäufer, der aus Sicht des Westens zulässig sei - dann würde aber wohl die russische Aufsicht einen Verkauf blockieren. Alternativ könne sie an einen Putin-freundlichen Oligarchen verkaufen, was allerdings ein Geldgeschenk an Putin wäre.

Hohe Gewinne, aber aktuell kein Zugriff

Aktuell erzielt die Raiffeisen jedenfalls hohe Gewinne in Russland. 2022 hat die Bank rund 3,6 Mrd. Euro Gewinn gemacht, davon knapp 2,1 Mrd. Euro in Russland. Die RBI hat derzeit allerdings keinen Zugriff auf die Überschüsse in Russland. Ob man dann noch von einem Gewinn sprechen könne, sei eine heikle Frage, sagte der ehemalige Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny im Ö1-Mittagsjournal. "Natürlich muss man sich auch überlegen, ob dieser in Russland geparkte oder requirierte Gewinn tatsächlich verfügbar ist", so Nowotny. Sollte das nicht mehr der Fall sein, müsse eine Abschreibung vorgenommen werden.