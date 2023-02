RBI-Chef zu Russland: Gewinne "nicht unbedingt gewünscht"

„Wir arbeiten seit Monaten mit Hochdruck an einer Lösung“, so Strobl. Ergebnis gebe es aber nach wie vor keines. Generell sei der Rückzug aus einem Land ein komplexes und langes Verfahren. In Russland seien obendrein die Rahmenbedingungen andere und sie würden sich auch ständig ändern. „’Wir machen weiter wie bisher’, wäre die schnelle und einfache Antwort“, so der Bankchef. Dem ist aber nicht so.