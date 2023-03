Olympia-Streit um Russen: London macht Druck auf Sponsoren

Die britische Regierung macht weiter Druck für den Olympia-Ausschluss von Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus. Wie das Sportministerium in London in der Nacht zum Samstag mitteilte, warb Ressortchefin Lucy Frazer in einem Brief an Olympia-Sponsoren um Unterstützung für diese Position. Das Schreiben sei unter anderem an die Chefs von Coca-Cola, Intel, Samsung und Visa in Großbritannien gegangen.