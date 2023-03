Selenskij dankt Verteidigern von Bachmut und ehrt gefallenen Kommandanten

Inmitten der verlustreichen Kämpfe um Bachmut hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj allen Verteidigern der Stadt im Osten seines Landes gedankt. In seiner abendlichen Videobotschaft am Dienstag erinnerte er auch an den unter seinem Kampfnamen "Da Vinci" in der Ukraine bekannt gewordenen Kommandant Dmytro Kozjubajlo, der in Bachmut getötet worden sei.