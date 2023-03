Ungarns Premier Orbán warnt vor einem Weltkrieg

"Nur Ungarn für den Frieden"

Weiters könne auch ein Vorschlag zur Entsendung von NATO-Soldaten in die Ukraine auf die Tagesordnung gelangen. In Europa sei nur Ungarn für den Frieden, während alle anderen Staaten an der Seite des Krieges stünden, behauptete der Premier und unterstrich weiter die Bedeutung einer eigenen schlagkräftigen Armee. Dabei könnten sich jene Länder verteidigen, in denen die Bürger ihre Heimat lieben und nicht die Flucht ihr erster Gedanke sei, sondern die Verteidigung ihrer Heimat, betonte Orbán.

In Europa sei eine französisch-deutsche Achse entstanden, wobei sich die USA bisher nicht in die hiesigen Angelegenheiten eingemischt hätten. Doch aktuell hätten sich die Amerikaner nun "auf dem Rücken der Ukrainer" gemeldet, meinte Orbán. Die Ukrainer könnten nur solange kämpfen, solange die Amerikaner Hilfe leisten. Dabei würden die Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA den Krieg in der Ukraine und auch die Zukunft des Kontinents stark beeinflussen, betonte der Premier.