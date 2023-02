Orbán: Ukraine-Krieg kann keine Seite gewinnen

NATO-Mitgliedschaft der Ukraine?

Orbán betonte erneut, dass Europa immer mehr in den Krieg schlittere. So sei es möglich, dass auch die Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine auf die Tagesordnung gelangen könnte. Hinsichtlich einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine betonte der Ministerpräsident, ein Land, das im Krieg stünde, könne nicht in die NATO als Verteidigungsbündnis aufgenommen werden. Die Mehrheit der Welt wolle Frieden in der Ukraine, dafür spreche die jüngste UNO-Resolution, in der ein Ende des Krieges gefordert werde.