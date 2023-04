Mehrere Tote nach russischem Luftangriff in Slowjansk

Die deutsche Bundesregierung hat Polen die Zustimmung f√ľr eine Lieferung von Kampfflugzeugen sowjetischer Bauart an die Ukraine gegeben. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium am Donnerstag in Berlin mit, nachdem zuvor mehrere Medien dar√ľber berichtet hatten. Polen will f√ľnf von Deutschland erworbene MiG-29-Jets aus DDR-Altbest√§nden weitergeben.

Polen hatte bei der deutschen Regierung die Genehmigung f√ľr eine Lieferung von Kampfflugzeugen sowjetischer Bauart an die Ukraine beantragt. Polen hatte im M√§rz die Lieferung von MiG-29-Kampfflugzeugen sowjetischer Bauart an die Ukraine angek√ľndigt, um das Land im Kampf gegen den russischen Angriff zu unterst√ľtzen. Zun√§chst wurden aber keine Maschinen aus fr√ľheren DDR-Best√§nden geliefert, das soll sich nun offensichtlich √§ndern. Im Jahr 2002 hatte Deutschland 23 Kampfjets vom Typ MiG-29 an Polen verkauft, die die Bundeswehr von der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR √ľbernommen hatte. Der Sicherheitsberater des polnischen Pr√§sidenten Andrzej Duda, Jacek Siewiera, hatte Ende M√§rz gesagt, die polnische Luftwaffe habe heute noch etwa ein Dutzend davon. In den Verkaufsvertr√§gen f√ľr R√ľstungsg√ľter aus Deutschland ist in der Regel festgeschrieben, dass die deutsche Regierung einer m√∂glichen sp√§teren Weitergabe zustimmen muss.

Polens Pr√§sident Duda hatte vergangene Woche gesagt, dass sein Land inzwischen bereits acht Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine geliefert habe. Vier der Maschinen habe man Kiew "im Verlauf der vergangenen Monate" √ľberlassen, sagte er nach einem Treffen mit dem ukrainischen Pr√§sidenten Wolodymyr Selenskyj in Warschau. Vier weitere MiG-29 seien dem von Russland angegriffenen Nachbarland "k√ľrzlich" geliefert worden. Dar√ľber hinaus w√ľrden derzeit noch sechs MiG-29 f√ľr die √úbergabe vorbereitet, sagte Duda. Weitere MiG-29 blieben vorerst noch im Dienst der polnischen Streitkr√§fte, sagte Duda. Erst wenn sie sukzessive durch moderne Kampfjets ersetzt w√ľrden, die Polen bereits in S√ľdkorea und den USA bestellt habe, k√∂nnten auch diese Maschinen der Ukraine √ľberlassen werden. Au√üer Polen hat bereits die Slowakei vier MiG-29 an Kiew abgegeben.