Wagner-Söldner nehmen offenbar weitere Teile von Bachmut ein

Die russische Söldnergruppe Wagner hat russischen Angaben zufolge in Bachmut weiter Boden gutgemacht. Es seien zwei weitere Stadtteile eingenommen worden, zitieren russische Nachrichtenagenturen am Samstag das Verteidigungsministerium. In Slowjansk in der Ostukraine wurden nach Angaben des regionalen Gouverneurs bei Raketenangriffen neun Menschen getötet und 21 Personen verletzt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nannte Russland einen "teuflischen Staat".

Selenskij sprach nach dem Tod der Zivilisten den Angehörigen sein Beileid aus und schrieb in einem Beitrag, der von Aufnahmen eines beschädigten Gebäudes begleitet wurde: "Er tötet einfach Menschen am helllichten Tag. Ruinieren, zerstören alles Leben." In seiner nächtlichen Videoansprache sagte Selenskij, dass im Vorfeld der orthodoxen Ostergottesdienste an diesem Wochenende keine einzige Stunde "ohne russische Morde und Terror" vergangen sei. "Dies ist ein böser Staat", wiederholte der Präsident, "und er wird der Verlierer sein. Der Sieg ist unsere Pflicht angesichts dieser Art von Menschlichkeit".