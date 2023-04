Pentagon-Chef nach Datenleck: "Werden jeden Stein umdrehen"

Nach der Veröffentlichung brisanter US-Informationen zum Krieg in der Ukraine bemĂŒht sich die US-Regierung um AufklĂ€rung und versucht, ihre VerbĂŒndeten zu beruhigen. "Wir werden jeden Stein umdrehen, bis wir den Ursprung und das Ausmaß des Vorfalls herausgefunden haben", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag in Washington.

Sowohl er als auch US-Außenminister Antony Blinken sagten, sie hĂ€tten mit ihren ukrainischen Kollegen gesprochen.