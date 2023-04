US-Dokumenten-Leak: Was man bisher weiß und was er bedeutet

Wie reagierten die Ukraine und Russland auf die Veröffentlichung?

Die Ukraine behauptet seit Tagen, es handele sich um von Russland gefälschte Dokumente. „Es ist ein gewöhnliches Geheimdienstspiel“, sagte der Berater des Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak. Die russischen Geheimdienste hätten die Dokumente selbst erstellt, mit dem Ziel, unter den Verbündeten der Ukraine Zweifel und Zwietracht zu säen und von den nächsten Etappen im Krieg abzulenken. Hinter den Kulissen aber herrscht tiefe Verärgerung in Kiew wegen der veröffentlichten Daten, berichtete CNN unter Berufung auf das Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj, der wohl auch ausspioniert wurde.

Russland hingegen sieht durch die Berichte in den USA einmal mehr die Verwicklung Washingtons im Konflikt in der Ukraine bestätigt. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Montag, die „Leaks sind einigermaßen interessant“, alle analysierten sie jetzt. Am Freitag hatte er erklärt, dass die Beteiligung der USA und der Nato an dem Konflikt weiter zunehme. Russland erwartet aber keinen Einfluss auf seine Kriegsführung - und rechnet mit einem Sieg. Dagegen stellte das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) Angst und Nervosität unter russischen Kriegsbloggern nach Veröffentlichung der Dokumente fest.